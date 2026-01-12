Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении проект закона об увеличении размеров штрафов в восьми составах административных правонарушений в области защиты государственной границы.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту (№1080565-8) отмечается, что пересмотр размеров административных штрафов по большинству составов за нарушение законодательства о госгранице не производился с 2007 года.

Предполагаемый объем дополнительных поступлений доходов в федеральный бюджет, связанных с реализацией законопроекта, составит более 800 млн рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке.

Так, в частности, согласно предлагаемым изменениям в статью 18.1 КоАП РФ нарушение правил пересечения госграницы РФ лицами или транспортными средствами, повлечет наложение штрафа на граждан от пяти до 25 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на должностных лиц - от 100 тыс. до 250 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей); на юридических лиц - от 1 млн до 2,5 млн рублей (сейчас от 400 тыс. до 800 тыс. рублей).

Также предусматривается, что ведение на границе РФ либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас до 1 тыс. рублей); на должностных лиц - от 10 тыс. до 25 тыс. (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц - от 30 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 30 тыс. рублей).

Кроме того, ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности либо проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне, а равно содержание или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 300 до 1 тыс. рублей); на должностных лиц - от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей ( от 5 тыс. до 10 тыс. рублей).

В статье 18.3 КоАП РФ, в частности, предусматривается, что ведение в территориальном море и во внутренних морских водах РФ, в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности без разрешения (уведомления) пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 300 до 1 тыс. рублей); на должностных лиц - от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц - от 25 тыс. до 60 тыс. рублей (от 8 тыс. до 12 тыс. рублей).

В статье 18.5 КоАП РФ предлагается установить, что нарушение правил, относящихся к мирному проходу через территориальное море РФ или к транзитному пролету через воздушное пространство РФ повлечет штраф для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей).

В статье 18.6 КоАП РФ предлагается прописать, что нарушение судами рыбопромыслового флота порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек) при пересечении внешней границы исключительной экономической зоны РФ повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей); на должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей (от 15 тыс. до 20 тыс. рублей); на юридических лиц - от 500 тыс. до 1,5 млн рублей (от 200 тыс. до 400 тыс. рублей).

В статье 18.7 поправки предусматривают, что неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ повлечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 7 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей) или арест на срок до 15 суток.

Законопроект внесен группой российских сенаторов.