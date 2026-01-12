ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Житель Пермского края задержан по делу о подготовке к теракту на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги", - сказали в ЦОС.

В городе Чусовой задержан гражданин России, который под воздействием телефонных мошенников перевел на якобы "безопасные счета" 350 тысяч рублей.

"Далее по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств, он изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края", - сообщили в спецслужбе.

Дома у задержанного, по данным ФСБ, были обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом.

Следственный отдел УФСБ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК.

"Осуществляется сбор доказательств с целью квалификации деяний фигуранта по ст. 30, ст. 205 ("Приготовление к теракту") и ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - заявили в ЦОС.