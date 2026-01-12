Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пограничная служба Финляндии разрешила следовавшему под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Петербурга в Хайфу сухогрузу Fitburg покинуть страну, сообщила пресс-служба погранохраны.

"Досудебные расследования, проведенные на борту финской и эстонской полицией, завершены, поэтому задержание может быть снято", - говорится в пресс-релизе.

Около 11 часов (12 по Москве) 12 января Fitburg вышел из порта Кантвик в Киркконумми, сообщили финские СМИ.

11 января окружной суд Хельсинки на повторном рассмотрении дела продлил арест члена экипажа судна Fitburg, некоторым членам экипажа запрещен выезд из страны.

Fitburg был задержан по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля оператора Elisa между Хельсинки и Таллином 31 декабря. Расследование выявило многокилометровый след от волочения якоря, предположительно повредившего кабель. Полицейское расследование, среди прочего, изучало преднамеренность инцидента. Национальное бюро расследований Финляндии и Эстонии создало совместную следственную группу для предварительного расследования дела.

7 января таможня Финляндии сообщила, что сняла с сухогруза Fitburg подозрения в перевозке подпадающего под санкции груза и не будет начинать уголовное расследование по этому делу.

Агентство транспорта и связи Финляндии Traficom сообщало, что не обнаружило серьезных нарушений на судне, и заявило, что сухогруз может продолжить свой рейс после устранения незначительных недочетов.

На борту судна находились 14 членов экипажа - граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Ранее на минувшей неделе Хельсинкский окружной суд дал санкцию на арест гражданина Армении, его имя и должность на сухогрузе не раскрывается. Трем членам экипажа был запрещен выезд из страны.