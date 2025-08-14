Поиск

Один человек погиб и трое ранены в результате атак дронов в Белгородской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб и трое пострадали при атаках украинских дронов на автомобили в двух муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Пристень Валуйского округа два легковых автомобиля атакованы дронами. От удара одного из них погиб мужчина. Он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Вследствие атаки на второй автомобиль ранены двое человек. По информации Гладкова, у женщины минно-взрывная травма и незначительные ожоги на руке, у мужчины - минно-взрывная травма и ссадины рук и ног. После оказания медпомощи оба пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство уничтожено огнём.

Ещё один пострадавший получил ранения в результате атаки дрона на автомобиль в районе села Болдыревка Белгородского района. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. У транспортного средства повреждены остекление и кузов.

