Мирный житель ранен в Белгородской области после атаки дрона

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мужчина ранен при атаке украинских беспилотников на Грайворонский округ Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Дорогощь Грайворонского округа ранен мирный житель. В результате удара вражеского FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Белгородская область БПЛА пострадавший
По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

