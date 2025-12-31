В РФ утверждена стратегия устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило Стратегию устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года и план мероприятий по ее реализации.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана мероприятий, поручено принять меры по организации выполнения плана мероприятий в установленные сроки; руководствоваться положениями Стратегии и планом мероприятий при разработке и корректировке государственных программ РФ и иных документов; осуществлять финансовое обеспечение мероприятий за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ответственным исполнителям в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период; представлять в Минэкономразвития России отчеты о ходе реализации плана мероприятий два раза в год - за первое полугодие /до 15 ноября отчетного года и за год - до 15 мая года, следующего за отчетным годом, начиная с отчета за первое полугодие 2026 года.

Как указано в распоряжении, Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года "направлена на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и азовского побережья, развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала семи субъектов РФ - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской области, Ростовской области и Херсонской области, прилегающих к Азовскому морю, а также в целях повышения благосостояния проживающего на территориях регионов Приазовья населения".