Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении отметил, что миллионы людей по всей России в эту новогоднюю ночь вместе с бойцами СВО верят в них и в победу страны.

"Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь, думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом, верим в вас и нашу победу", - сказал Путин в обращении.

Он подчеркнул, что с наступлением нового года все ощущают течение времени. "Перед нами будущее, и каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся", - сказал президент.

Он заметил, что у каждого свои планы, особенные и неповторимые, но они неотделимы от судьбы Родины.

"Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории, а прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее", - сказал Путин.

Новый год - это, прежде всего, вера в лучшее, в добро и удачу, продолжил президент. "Это неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия", - сказал он.

Путин пожелал всем здоровья, счастья, взаимопонимания, благополучия и любви, которая вдохновляет. "Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе одна большая семья, сильная и сплоченная, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России", - сказал президент РФ.