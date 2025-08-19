Бывший член совета "Мемориала" Давидис заочно осужден на 6 лет за оправдание терроризма

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Член совета правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иностранным агентом) Сергей Давидис (признан иноагентом) приговорен к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщает прокуратура Москвы во вторник.

"С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил одного из руководителей "Мемориала" 56-летнего Сергея Давидиса к шести годам колонии общего режима", - сказали в прокуратуре.

Также суд лишил Давидиса права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", сроком на три года.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске.

В отношении Давидиса заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Установлено, что в январе 2022 года председатель Центра защиты прав человека "Мемориал" и руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" (включены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Сергей Давидис опубликовал в публичном доступе на своей персональной странице в одной из социальных сетей сообщения, содержащие оправдание и признающие законными действия военнопленных из полка "Азов", признанного террористической организацией и запрещенной на территории Российской Федерации, разместив их анкетные данные, места содержания в СИЗО, а также счет криптокошелька для перечисления им помощи", - сообщили в прокуратуре.



