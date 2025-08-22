Три женщины пострадали при детонации взрывного устройства в Курской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Три женщины получили травмы и ранения в результате детонации взрывного устройства в Кореневском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня в результате детонации взрывного устройства во время сортировки картофеля пострадали три сотрудницы АО "Толпино" в селе Колпино Кореневского района", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Им оказана необходимая врачебная помощь.