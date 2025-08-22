Путин посетил в Сарове выставку научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин осмотрел в Сарове выставку научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах, в том числе в Снежинске, Лесном, Железногорске и Обнинске.

Президенту представили детализированные макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии.

Экскурсию для главы государства провел глава Росатома Алексей Лихачев. О будущем центра "Космический атом" в Железногорске рассказал Путину глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, о развитии "Обнинсктеха" - губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Президенту рассказали об успехах саровского Национального центра физики и математики, где создаются установки класса "мегасайенс". В Снежинске готовят инженеров-конструкторов и исследователей для ВНИИ экспериментальной физики, который создает ядерный щит страны. В Лесном создают инфраструктуру по системе "от школы до предприятия", где будут готовить специалистов для уральских оборонных объектов и "Электрохимприбора".

В Обнинске, как доложили президенту, планируют через образование создать лояльную технологическую элиту стран - партнеров России.

Также Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.