Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в пятницу в город Саров Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр, одно из главных предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

Глава государства встретится с сотрудниками предприятий атомной отрасли. У него также запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Кроме того, в программе поездки президента в Саров - осмотр выставки "Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения". Путин также планирует возложить цветы к памятнику советскому и российскому ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.

В предыдущий раз глава государства посещал Саров в сентябре 2023 года, а до этого бывал в атомном городе в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) - ведущее предприятие госкорпорации "Росатом", крупнейшее научно-технологическое предприятие России мирового масштаба. Институт был создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

Главной задачей ядерного центра является обеспечение и поддержание надёжности и безопасности ядерного оружия страны.

Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными центра в сентябре 2023 года в Сарове.

