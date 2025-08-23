Минобороны сообщило о бомбовых и ракетных ударах по пунктам дислокации ВСУ в ДНР

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары корректируемыми авиабомбами и легкими управляемыми ракетами по пунктам временной дислокации армии Украины в районах Константиновки и Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"В результате авиаудара применением ФАБ-3000 был успешно поражен пункт временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка", - говорится в его сообщении.

"Ударом ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета - ИФ) поражен пункт временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск", - сообщили в министерстве .

Также, по данном ведомства, ударом ФАБ-500 поражен пункт временной дислокации 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе Белицкого в ДНР

Минобороны РФ распространило кадры этих ударов.

По официальным данным, ФАБ-3000 - фугасная авиационная бомба калибра 3 000 килограмм, которая оснащается универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.