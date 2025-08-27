Жилой дом горит в Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА

Уничтожено 10 беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА на крышу многоквартирного дома начался пожар, сообщил врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Ростове-на-Дону из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в 4-этажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский. На место выехали дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Глава региона добавил, что на данный момент силами ПВО уничтожено 10 беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области.