Поиск

Жилой дом горит в Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА

Уничтожено 10 беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА на крышу многоквартирного дома начался пожар, сообщил врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Ростове-на-Дону из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в 4-этажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский. На место выехали дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Глава региона добавил, что на данный момент силами ПВО уничтожено 10 беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области.

Ростов-на-Дону жилой дом пожар БПЛА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Резервный самолет Air China с пассажирами вылетел из Нижневартовска

Скончался первый постсоветский губернатор Новгородской области Прусак

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Генпрокуратура потребовала изъять холдинг КДВ в доход РФ

Генпрокуратура потребовала изъять холдинг КДВ в доход РФ

Google и Wikipedia оштрафованы на 7 и 6 млн рублей за нарушения законов РФ

Google и Wikipedia оштрафованы на 7 и 6 млн рублей за нарушения законов РФ

Резервный борт Air China прилетел в Нижневартовск за пассажирами лондонского рейса

Рыбный союз зафиксировал снижение цен на красную икру в РФ

Рыбный союз зафиксировал снижение цен на красную икру в РФ

Источник сообщил о продлении срока службы Бастрыкина на посту главы СКР

Источник сообщил о продлении срока службы Бастрыкина на посту главы СКР

"АвтоВАЗ" пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });