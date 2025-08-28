Песков назвал "уткой" сообщения о полетах дронов РФ над маршрутами поставок оружия в ФРГ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "газетной уткой" сообщения американских СМИ о том, что разведывательные дроны РФ якобы летают над маршрутами поставок американских вооружений в Германии.

"Нет, не успели (ознакомиться с соответствующими сообщениями СМИ - ИФ), но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Поэтому, конечно, все это больше напоминает газетную "утку" очередную", - добавил представитель Кремля.

Так он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что российские разведывательные дроны якобы летают над маршрутами поставок американских вооружений в Германии.