Четыре здания повреждены в Орловской области после атаки БПЛА

Есть пострадавший

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Четыре здания были повреждены в Орловской области, в том числе в Орле, в результате атаки украинских беспилотников, один человек пострадал, сообщил глава региона Андрей Клычков.

"По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле и еще 2 - на территории других муниципалитетов Орловской области", - написал Клычков в своем телеграм-канале в пятницу.

Губернатор добавил, что известно об одном пострадавшем, ему оказывается медицинская помощь.