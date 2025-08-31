Глава РФ заявил, что государство и бизнес объединят усилия для развития угольной отрасли

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Государство в партнерстве с бизнесом обеспечит долгосрочное развитие угольной отрасли, от которой во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала страны, отметил президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня шахтера.

"Государство в партнёрстве с бизнесом, управленческими командами сделает всё, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний", - говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении.

В нем также отмечается, что транспортная и инфраструктурная логистика будут и дальше обновляться, в том числе будут наращиваться возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличиваться мощности морских портов и терминалов, что позволит активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках.