Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Курской области выросло до четырех

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при атаке украинских дронов в слободе Белая Беловского района Курской области увеличилось до четырех, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"В результате утренней атаки в Беловском районе ранены также два сотрудника МВД. У 48-летнего и 33-летнего мужчин легкие осколочные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, оба сотрудника от госпитализации отказались", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Хинштейн сообщил, что при ударе беспилотников в слободе Белая осколочные ранения получили два человека - мужчины 58-ми и 54-х лет. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Курская область Александр Хинштейн
