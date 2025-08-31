Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Курской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших мирных жителях при утренней атаке украинских дронов в слободе Белая Беловского района.

"В результате удара пострадали двое мужчин 58-ми и 54-х лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне Хинштейн сообщил, что пропавшими без вести числятся 590 жителей приграничных районов Курской области, связь с которыми была потеряна после вторжения украинских войск в регион.