Минвостокразвития допустило финансирование постройки моста на Сахалин через облигации для населения

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мост между Сахалином и материковой частью РФ могут построить за счет финансирования через облигации, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Под него можно также выпустить ценные бумаги – облигации, например. Может быть, вся Россия хочет, чтобы появился мост на Сахалин. Тогда надо выпускать целевые облигации, которые население сможет покупать напрямую у проектных компаний без посредничества банков", - сказал Чекунков в интервью изданию "Эксперт".

Министр добавил, что рынок ценных бумаг, "с учетом того, сколько денег накопилось и у населения, и у корпораций, – важнейший инструмент для развития государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе на Дальнем Востоке".

В декабре 2024 года губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе своей "прямой линии" с жителями региона сообщил, что мост "Сахалин-материк" могут построить в рамках концессии, "концессионеры уже появились". По его словам, протяженность моста составит 7-8 км, срок окупаемости проекта составит 15-20 лет. Лимаренко добавил, что также необходимо построить подходы в Хабаровском крае.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах – мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Он включает создание однопутной железной дороги длиной 585 км от станции Селихин (на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино) к проливу Невельского и затем к станции Ныш на Сахалине, а также самого перехода длиной 6 км. Стоимость всего проекта ранее оценивалась в 540,3 млрд рублей.

В декабре 2019 года дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта ("ДКРС-Хабаровск", филиал РЖД) сообщала, что в ходе проекта должно быть обеспечено развитие ж/д инфраструктуры для грузовых перевозок в сообщении с островом в объеме до 36,9 млн тонн. Однако грузовая база вызвала большие сомнения: грузопоток между Сахалином и материком тогда составлял 2,5 млн тонн в год, к 2030 году при наличии моста он, по оценкам на то время, мог составить лишь 8,5 млн тонн.

В июне 2024 года Лимаренко в интервью РБК сообщал, что проект оценивается в 800-900 млрд рублей. "Когда делали предпроектные исследования, это было порядка 600-700 млрд рублей, сейчас оценки 800-900 млрд, потому что время идет и что-то меняется. Настоящая оценка будет тогда, когда будет проект", - пояснял он.

Минвостокразвития Сахалин
