Движение по Крымскому мосту перекрыто

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в среду ночью, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников, в том числе семь - над Крымом, десять – над акваторией Черного моря.