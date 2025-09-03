Поиск

Путин надеется на увеличение продолжительности жизни человека благодаря достижениям медицины

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допускает, что благодаря новейшим достижениям медицины, продолжительность жизни человека может существенно увеличиться по сравнению с нынешней.

Отвечая на вопрос журналистов, верите ли вы, что люди смогут в будущем жить до 150 лет, глава государства сказал: "Да, да, когда мы шли на парад, председатель (Си Цзиньпин - ИФ) об этом говорил. Эту тему в свое время господин Берлускони (Сильвио Берлускони, экс-премьер Италии - ИФ) развивал активно. Ну да, современные средства оздоровления, медицина, даже хирургические всякие, связанные с заменой органов, - позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня".

Президент РФ отметил также: "Средний возраст в разных странах разный, но тем не менее существенным образом продолжительность жизни увеличится".

Путин привел данные ООН, согласно которым к 50-му году на планете людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6-летних детей.

"Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия. Вот об этом мы тоже должны думать, когда говорим о продолжительности жизни", - добавил президент.

