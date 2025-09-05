Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Три ребенка стали жертвами пожара на площади 60 кв. м в дачном доме в деревне Златогоровой Белоярского района Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В момент пожара в доме находилась семья: родители и 7 детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных: трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли. На месте работают психологи МЧС", - говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования, добавили в ведомстве. В доме не было пожарного извещателя.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, сгоревший дом находится на улице Семеновской в дачном некоммерческом товариществе "Златобор", которое относится к селу Логиново, находящемуся около Златогоровой.

"Трое несовершеннолетних, 9, 12 и 14 лет, госпитализированы в учреждение здравоохранения. Полуторогодовалый ребенок не пострадал", - уточнили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что многодетная семья, в которой воспитываются дети, по первоначальным данным, на учетах органов системы профилактики не состояла.

"Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем", - сообщили в прокуратуре.

По факту инцидента назначена пожарно-техническая экспертиза.