Российская гумпомощь пострадавшим от землетрясения доставлена в Афганистан

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей, пострадавших от землетрясения, прибыл в Афганистан, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"Спецборт МЧС доставил в Исламскую Республику Афганистан гуманитарный груз общей массой 20 тонн. Российские спасатели передали в пострадавший от разрушительного землетрясения регион продукты питания", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время планируется к отправке вторая партия гумпомощи", - добавили в министерстве.

В четверг замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко сообщил "Интерфаксу", что Россия направит Афганистану суммарно порядка 40 тонн гуманитарной помощи. Еще один вылет с гумпомощью МЧС планирует осуществить 7 сентября.

Ранее сообщалось, что Кабул обратился к Москве с просьбой оказать помощь после сильного землетрясения.