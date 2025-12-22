Поиск

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший по маршруту Дубай (ОАЭ) - Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада (Туркменистан), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как отмечается в сообщении, командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме.

В настоящий момент авиакомпания готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что в понедельник после 15:00 мск самолет совершил вынужденную посадку по технической причине. В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна, организованы надзорные мероприятия за тем, как соблюдаются права пассажиров.

Ашхабад Дубай ОАЭ Туркменистан Уральские авиалинии Airbus
