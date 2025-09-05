Повышены импортные пошлины на некоторые виды масложировой продукции и напитков из недружественных стран

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ повысило импортные пошлины на некоторые виды масложировой продукции и напитков из недружественных стран. Соответствующее постановление подписано 30 августа 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ввоз кокосового масла теперь будет облагаться пошлиной в 25%, пальмоядрового – в 25%, но не менее 0,56 евро за 1 кг. На прочие масла также устанавливается пошлина в 25%. В настоящее время некоторые виды этих масел не облагаются пошлинами или пошлина на них составляет 3%.

Ввозная пошлина на маргарин составит 25%, но не менее 0,9 евро за 1 кг, против нынешних 15%, но не менее 0,12 евро за 1 кг.

Ставки пошлин на импорт некоторых видов природной воды установлены в 20%, но не менее 0,11 евро /не менее 0,13 евро /не менее 0,17 евро/не менее 0,18 евро за литр (в зависимости от вида).

Ввоз бананов под кодом ТН ВЭД 2008 99 490 1 и некоторых видов орехов убудет облагаться пошлиной в 16%.