Больше 1,1 тысячи машин скопилось перед Крымским мостом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье днем ожидают 1 133 автомобиля, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"14:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 518 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 615 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания с обеих сторон оценивается примерно в два часа.

Предыдущий раз более тысячи машин в очереди перед Крымским мостом наблюдалось 4 сентября.