ТАНТК имени Бериева в 2025 году получит первые двигатели ПД-8 для ремоторизации Бе-200

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в 2025 году получит первые двигатели ПД-8 для ремоторизации самолета-амфибии Бе-200, сообщил президенту Владимиру Путину врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Их встречу транслировал телеканал "Россия 24".

"В этом году получаем ПД-8 на Бе-200". Сейчас ПД-8 летает на "Суперджете", и успешно летает, а в этом году получаем под ремоторизацию на Бе-200", - сказал Слюсарь.

Он добавил, что Бе-200 - востребованная машина.

"У нас большое количество заказов. Нас держали двигатели "Мотор Сич". Сейчас пройдем испытания на Бе-200, на ПД-8 на Бе-200", - пояснил Слюсарь.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") в феврале передало первые двигатели ПД-8 для установки на ближнемагистральный самолет SJ-100.

В соответствии с майской редакцией Комплексной программы развития авиаотрасли России до 2030 года (КПГА), в 2025 году планировалось произвести 24 ПД-8 (по два мотора на самолет), в 2026 году - 48. В конце 2024 года Минпромторг опубликовал проект постановления, предполагающий сокращение выпуска авиадвигателей, в том числе ПД-8 - до шести в 2025 году и до 44 - в 2026 году.

Начало серийных поставок SJ-100, согласно КПГА, ожидается с 2026 года в количестве 30 единиц. Ранее сроки переносились.

По данным пресс-службы "Ростеха", начались работы по адаптации двигателя ПД-8 к самолету-амфибии Бе-200. ПД-8, создавался для ближнемагистрального импортозамещенного самолета SJ-100 и самолета-амфибии Бе-200ЧС.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева основан в 1934 году. Предприятие специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.