Завершены работы по эскизному проекту авиадвигателя ПД-26

Защита проекта сройдет в сентябре

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Завершены работы по эскизному проекту авиационного двигателя ПД-26 на базе разработанного газогенератора ПД-35, защита проекта планируется в сентябре 2025 года с закрытием госконтракта между Минпромторгом РФ и ПАО "Ил". Об этом говорится в материалах к поездке президента Владимира Путина в Самару.

В них также сообщается, что на стадии сертификационных испытаний находится разработка авиадвигателя ПД-8, сертификация которого запланирована на этот год. Шесть силовых установок в течение года уже поставлены для проведения заводских летных испытаний опытных SJ-100, на двух самолетах выполнено более 50 испытательных полетов. "В рамках исполнения комплексной программы законтрактована поставка 84 серийных силовых установок в интересах ПАО "Яковлев". Начало поставок первых серийных силовых установок - IV квартал 2025 года", - отмечается в материалах.

Также, согласно презентации ОДК, ведется разработка двигателя ПД-8-200 для самолетов-амфибий Бе-200ЧС и турбовального двигателя ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26Т.

По вертолетному двигателю ВК-650В, который разработан и производится на ОДК-Климов в Санкт-Петербурге для импортозамещения двигателей от Safran и Pratt&Whitney, ведутся испытания для установления ресурса 600 часов, а также испытания в составе вертолетов "Ансат" и Ми-34М.

"Поставка опытных двигателей для испытаний в составе вертолета Ка-226 будет осуществлена в 2025 году. Поставка серийных двигателей – с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты", - сообщается в материалах.

На стадии стендовых испытаний у ОДК-Климов находится разработка вертолетного двигателя ВК-1600В для вертолетов Ка-62, в том числе для импортозамещения двигателя Ardiden 3G компании Safran.

"Сертификация двигателя запланирована на II квартал 2026 года", - сообщается в материалах.