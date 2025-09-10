Цены на продукты питания в РФ в августе снизились на 1,1%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в августе по сравнению с июлем снизились на 1,1%, сообщил Росстат в среду.

Темпы снижения ускорились, в июле в месячном выражении снижение составляло 0,8%.

С начала года рост цен составил 2,1%, по сравнению с августом 2024 года - 9,4%.

Алкогольные напитки в августе подорожали на 0,2%, с начала года - на 9,99%, в годовом выражении - на 12,8%.

Росстат также сообщил, что в августе цены на оливковое масло снизились на 2,1%, рис - на 1,3%, яйца - на 1,2%, подсолнечное масло и пшеничную муку - на 0,5%, сливочное масло - на 0,4%. Снижение цен на сахар составило символические 0,02%.

В группе мясопродуктов выросли цены на свинину - на 2%, мясные консервы для детского питания - на 1,5%, фарш - на 1,3%, говяжью и свиную печень - на 1,2%, колбасы - на 0,6%, говядину, баранину, куриные окорочка и мясокопчености - на 0,5%.

Среди других продовольственных товаров кофе подорожал на 1,7%, овощные консервы для детского питания - на 0,9%, мед - на 0,8%, сдобные булочные изделия, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,7%, торты - на 0,6%, пшеничный хлеб, национальные сыры и брынза, шоколад, майонез, безалкогольные напитки - на 0,5%.