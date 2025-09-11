Кандидаты от 19 партий зарегистрированы на выборы разного уровня 12-14 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На предстоящие выборы разного уровня 12-14 сентября зарегистрированы кандидаты от 19 политических партий, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Зарегистрированы списки кандидатов, которые были выдвинуты, 19 партий", - сказала Памфилова в четверг в информационном центре ЦИК России.

По ее словам, в выборах разного уровня имели право участвовать 23 политические партии; 20 партий выдвинули своих кандидатов.

Памфилова сообщила, что на выборы губернаторов регионов России выдвинуто 134 кандидата; зарегистрировано 94 кандидата: 93 кандидата - от 10 партий; один - в порядке самовыдвижения. Отказано в регистрации 22 претендентам: 14 из них - от 11 политических партий; восьми - в порядке самовыдвижения. Утратили статус 17 кандидатов.

Таким образом, конкуренция на выборах глав субъектов составила от 4 до 6 кандидатов на одну должность, сообщила Памфилова.

Всего с 12 по 14 сентября в России пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.