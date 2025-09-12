ЦБ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее снижения на 200 б.п. до 16%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждет ее снижения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, некоторые эксперты допускают меньший шаг - в 100 б.п. - до 17%.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на прошлой неделе не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения", - сообщил он ранее.

ЦБ накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в августе она снизилась, вернувшись на уровень июня. Инфляция в августе с устранением сезонности составила 0,33% против 0,68% в июле и 0,34% в июне, базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе составил 0,33% против 0,34% в июле и 0,32% в июне.

Это второй раз, когда Банк России публикует расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции и в преддверии заседания совета директоров по ставке. Впервые ЦБ это сделал год назад, тоже накануне заседания по ставке. Публикация этих данных тогда привела к корректировке ожиданий некоторых аналитиков.

Росстат в среду опубликовал данные по динамике цен за август и начало сентября. В августе была зафиксирована дефляция в РФ, снижение цен составило 0,40% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ). Августовские данные оказались существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики. Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 сентября составил 0,10% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2025 года замедлилась до 8,14% (аналитики ожидали 8,39%) с 8,79% на конец июля. На 8 сентября годовая инфляция ускорилась до 8,16%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,10%, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Ценовые ожидания предприятий в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля 2025 года. Данные об инфляционных ожиданиях населения в сентябре будут опубликованы уже после заседания совета по ставке - 17 сентября.

"Инфляция за август сложилась вновь лучше прогнозов и недельных данных, в том числе из-за изменения сезонности в авиаперелетах. Но базовая инфляция также уверенно снижается, а общая динамика цен складывается лучше нижней границей прогноза ЦБ в годовом и сезонно скорректированном выражении. Из-за отсутствующих в недельном мониторинге авиаперелетов оперативные данные могут давать завышенную картину и в сентябре, хотя качественная картина к 8 сентябре немного ухудшилась. С учётом продолжающегося фактического охлаждения деловой активности и улучшения ценовых компонент в мониторинге компаний считаем, что в пятницу "на столе" у ЦБ останутся варианты снижения ставки на 100 или 200 б.п., второй вариант нам по-прежнему кажется более вероятным", - отмечают эксперты компании "Астра Управление активами".

Аналитики SberCIB Investment Research более вероятным считают снижение ставки ЦБ в пятницу на 200 б.п. в связи с тем, что экономические данные за второй-третий кварталы текущего года были несколько ниже прогнозов ЦБ и участников рынка. "Перегрев экономики позади, поэтому столь жесткая ДКП уже не требуется - наоборот, сейчас задача заключается в том, чтобы не допустить переохлаждения активности. Также стоит отметить по-прежнему крепкий курс рубля, который помогает снижать инфляцию. Всё это говорит в пользу повторения июльского решения ЦБ", - отмечают эксперты.

Такой же шаг снижения прогнозируют экономисты "Ренессанс Капитала". "Инфляционное давление остается умеренным, в то время как охлаждение деловой активности в экономике становится всё более выраженным, а отчетности компаний в целом ухудшаются. При этом вторым наиболее вероятным исходом нам представляется снижение ставки на 100 б.п.: как и любой другой центральный банк, Банк России в какой-то момент начнёт беспокоиться о преждевременном смягчении денежно-кредитных условий", - считают эксперты. По их мнению, в сентябре неопределённость относительно итогового решения выше, чем в июле.

Аналитики считают, что при снижении ставки на 200 б.п. регулятор предпочтёт не давать каких-то обещаний относительно будущих действий. Если ЦБ все же выберет шаг в 100 б.п., то эксперты ждут от регулятора сигнала о намерении продолжить смягчение денежно-кредитной политики на следующих заседаниях.

Банк России в пятницу снизит ставку на 200 б.п., даст нейтральный сигнал или незначительно его ужесточит, полагают экономисты Газпромбанка. "В текущих условиях более важным фактором для регулятора может оказаться замедляющийся рост экономической активности, а не некоторое ускорение роста реальных зарплат в июне или корпоративного кредитования в июле", - отмечают эксперты.

"Траектория инфляции позволяет продолжить снижение ключевой ставки широким шагом. Мы ждём снижение на 200 б.п. - до 16% - в пятницу. Не удивимся и более смелым решениям Банка России (минус 300 б.п.), с учётом чрезмерно быстрого охлаждения экономики. Но сигнал ЦБ о перспективах ДКП, скорее всего, останется нейтральным. Кроме того, остается высокая вероятность сильного замедления темпов снижения ключевой ставки в IV квартале", - подчеркивают аналитики ПСБ.

Ситуация со спросом и инфляцией в России складываются ниже прогнозов ЦБ, что открывает дорогу для более быстрого снижения ключевой ставки, отмечают эксперты Совкомбанка. Они ждут шаг снижения в 200 б.п. с достаточно жёсткой риторикой и нейтральным (или умеренно мягким) сигналом.

Несмотря на рост проинфляционных рисков, Банк России пойдет на снижение ставки на 100-200 б.п. ввиду рисков рецессии экономики, считают эксперты банка "Русский стандарт".

Снижение ставки на 100-200 б.п. также прогнозируют аналитики РСХБ и банка "Зенит".

Экономисты ИБ "Синара" считают, что ЦБ снизит ставку только на 100 б.п. - до 17%. "Наша позиция - осторожное снижение "ключа", высокая ставка на конец года. Мы по-прежнему придерживаемся более консервативного подхода, чем рынок (консенсус-прогноз - снижение ставки до 16%). По нашему мнению, ЦБ РФ будет учитывать новый бюджет. Полагаем, что дефицит к концу года может увеличиться примерно до 6,0 трлн рублей (2,7% к ВВП). Это означает, что нейтральная ставка поднимается, и у регулятора сейчас меньше возможностей для сильного смягчения ДКП. Даже если ключевую ставку уменьшат до 16%, мы считаем, что на конец 2025 года ниже она не будет. При по-прежнему щедрой бюджетной политике и нестабильных инфляционных ожиданиях регулятор до конца года возьмет паузу", - отмечают эксперты.

Эксперты УК "Альфа-Капитал" не исключают шаг снижения ставки в 100 б.п., но более вероятным считают вариант в 200 б.п. Они отмечают благоприятную картину с инфляцией и усиление сигналов быстрого охлаждения экономики.

"Сдерживать ЦБ могут по-прежнему высокие инфляционные ожидания (13,5% на август) и жесткий рынок труда (безработица остается на минимальных 2,2%), а также неопределенность в части обновленных параметров бюджета, который может повлиять на баланс инфляционных рисков. По этим причинам нельзя исключать осторожный шаг в 1 п.п., хотя снижение до 16% все же выглядит более вероятным", - полагают эксперты. Они прогнозируют ключевую ставку на конец 2025 года в размере 14-16%.

ЦБ в июле принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. - до 18% годовых, оставив нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. "На столе" были варианты снизить ставку на 100, 150 и 200 б.п., но предметно обсуждалось снижение на 100 и 200 б.п., отмечал ЦБ. Также рассматривались два варианта сигнала: умеренно мягкий сигнал (об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях) и нейтральный сигнал (без указания на направленность дальнейших шагов).