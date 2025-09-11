Поиск

ЦБ отметил, что инфляция с устранением сезонности в августе вернулась на уровень июня

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в августе она снизилась, вернувшись на уровень июня.

Как следует из опубликованных Банком России данных, инфляция в августе с устранением сезонности составила 0,33% против 0,68% в июле, 0,34% в июне, 0,36% в мае, 0,40% в апреле, 0,56% в марте, 0,60% в феврале и 0,81% в январе.

