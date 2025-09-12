Поиск

Ростовская область ввела режим ЧС из-за засухи еще в пяти районах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовской области режим чрезвычайной ситуации введен в Волгодонском, Кагальницком, Песчанокопском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах из-за почвенной засухи, говорится в опубликованном распоряжении врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

Режим ЧС в этих районах действует с 18:00 по Москве 11 сентября.

Ранее режим ЧС из-за засухи вводили и для других районов, теперь он действует всего в 27 районах Ростовской области.

10 июня режим ЧС был введен на территории десяти районов: Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского. С 30 июня - на территории еще девяти районов: Аксайского, Багаевского, Боковского, Зимовниковского, Куйбышевского, Миллеровского, Неклиновского, Усть-Донецкого и Целинского. С 21 июля режим ЧС ввели также на территории Егорлыкского и Матвеево-Курганского районов, с 12 августа - в Мартыновском районе.

С 19 мая в регионе был введен режим ЧС из-за весенних заморозков, после которых наступила засуха.

Из-за неблагоприятных погодных условий прогноз урожая зерновых в Ростовской области был снижен с 11,4 млн тонн до 8 млн тонн. Регион завершил уборочную кампанию, намолотив более 8,2 млн тонн зерна. Природные катаклизмы повредили в общей сложности 1 млн га посевов, в том числе на площади 180 тысяч га посевы погибли безвозвратно.

Ущерб, нанесенный аграриям, по предварительным данным, оценивается в 7,8 млрд рублей. Сельхозпроизводители региона уже получили 220 млн рублей страховых выплат за потерянный урожай. Ростовская область обратилась в федеральное правительство за поддержкой аграриев в связи с повреждением посевов и потерей урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

