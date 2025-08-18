Поиск

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсара о введении моратория на банкротство фермеров, оказавшихся в этом году в сложной ситуации из-за погодных условий.

"Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - заявил Слюсарь во время встречи с президентом.

"Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - сказал Путин.

Слюсарь заявил, что соответствующее письмо от области будет подготовлено и передано. "Договорились", - согласился президент.

Свою просьбу глава региона объяснил тем, что в этом году от неблагоприятных погодных условий - возвратных заморозков, засухи и маловодья - было повреждено или погибло порядка 1 млн га сельхозугодий. "Сейчас уже обмолот фактически завершен. В этом году это падение (сбора зерна - ИФ) практически вдвое. И конечно, это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело", - сказал Слюсарь.

Президент признал объективные причины. Вместе с тем он призвал "посмотреть повнимательнее" и на другие вопросы, которые приводят к сокращению урожая. Речь, в частности, идет об опустынивании земель, сокращении защитных лесопосадок.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, был введен постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года. Он действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года.


Владимир Путин Ростовская область Юрий Слюсар
