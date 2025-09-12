Неизвестные беспилотники обнаружили у вокзала в Мурманске

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотные летательные аппараты обнаружили в районе железнодорожного вокзала Мурманска, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале в пятницу.

"В городской администрации и ЕДДС отсутствует информация о разрешениях на их полёты. Все аппараты - мультикоптеры, по внешнему виду - гражданские", - написал Чибис.

Глава региона призвал сохранять спокойствие и временно не находиться вблизи вокзала.