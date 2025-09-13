Путин заявил, что более 500 предприятий Москвы производят критически важную продукцию для фронта

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил москвичей за вклад в успех специальной военной операции, назвав столицу "крепким тылом армии России".

"Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой. И как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном Дню города Москвы.

Как сообщил президент РФ, "более 500 московских предприятий обеспечивают производство критически важной продукции для фронта".

"Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах, сотни московских специалистов - врачи, работники спецслужб, строители, управленцы - ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии", - сказал Путин.

Он поблагодарил москвичей "за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества".