Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах губернатора региона с 62,97% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте Василина Кулиева (ЛДПР) с 13,82%; на третьем - Роман Литвинов (КПРФ) с 13,3% голосов; на четвертом месте - кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин (5,13% голосов).

На пост губернатора Камчатского края претендовали четыре кандидата: действующий глава региона Владимир Солодов ("Единая Россия"), представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева.

В Камчатском крае, по данным на 1 июля, зарегистрировано 225 тыс. 626 избирателей. Для победы на выборах губернатора кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей.