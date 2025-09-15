Поиск

Один дом сгорел и десять повреждены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Три муниципалитета атаковали украинские дроны в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта. В здании повреждена стена, также выбиты стёкла, повреждены колёса и кузова трёх легковых автомобилей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Также, по информации Гладкова, в селе Головчино Грайворонского округа от удара FPV-дрона повреждены два транспортных средства. Вследствие второй атаки огнём уничтожена машина.

В городе Шебекино при ударе дрона поврежден грузовик. В селе Муром Шебекинского округа в результате атак и сбросов взрывных устройств повреждения получили восемь частных домов, еще один дом полностью сгорел.

В селе Новая Таволжанка от детонаций FPV-дронов ущерб нанесен двум частным домовладениям. В хуторе Бондаренков от удара дрона повреждена одна единица спецтехники.

Кроме того, в селе Стригуны Борисовского района в результате атаки дрона загорелся грузовой автомобиль - возгорание ликвидировано, отметил губернатор.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Путин заявил, что меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно взаимоувязывать

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

КПРФ и ЛДПР по итогам Единого дня голосования-2025 спорят за второе место

Пять участниц Pussy Riot заочно осуждены в РФ на сроки от 8 до 13 лет за фейки об армии

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

В Кремле пообещали не оставить без ответа возможную конфискацию замороженных активов РФ

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });