Один дом сгорел и десять повреждены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Три муниципалитета атаковали украинские дроны в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта. В здании повреждена стена, также выбиты стёкла, повреждены колёса и кузова трёх легковых автомобилей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Также, по информации Гладкова, в селе Головчино Грайворонского округа от удара FPV-дрона повреждены два транспортных средства. Вследствие второй атаки огнём уничтожена машина.

В городе Шебекино при ударе дрона поврежден грузовик. В селе Муром Шебекинского округа в результате атак и сбросов взрывных устройств повреждения получили восемь частных домов, еще один дом полностью сгорел.

В селе Новая Таволжанка от детонаций FPV-дронов ущерб нанесен двум частным домовладениям. В хуторе Бондаренков от удара дрона повреждена одна единица спецтехники.

Кроме того, в селе Стригуны Борисовского района в результате атаки дрона загорелся грузовой автомобиль - возгорание ликвидировано, отметил губернатор.