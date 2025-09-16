Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник умеренно корректируется вверх в рамках закрытия коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent превысил $67,5 за баррель); сдерживающим фактором для покупателей остаются риски введения Западом новых антироссийских санкций и недостаточное смягчение монетарной политики ЦБ РФ; индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,3%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2817,49 пункта (+0,7%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3% во главе с бумагами ПАО "Полюс" (+1,3%), "МТС" (+0,8%), "Яндекса" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 сентября, составляет 83,0718 рубля (-1,31 рубля).

Подорожали также акции "НЛМК" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "ФосАгро" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "ВК" (-1,2%), АФК "Система" (-0,6%), "ММК" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

В ЕС прорабатывают идею с введением санкций против компаний КНР и Индии за их роль в поставках Россией нефти, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, ЕС в рамках готовящегося пакета санкций взвешивает возможность применить санкции против компаний в Индии и Китая за то, что они дают России возможность торговать нефтью", - передает агентство.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Белый дом не собирается самостоятельно, без аналогичных шагов со стороны ЕС, вводить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров из-за приобретения КНР нефти у России.

"Мы ожидаем, что теперь европейцы внесут свой вклад. Мы не собираемся двигаться дальше без европейцев", - приводит Bloomberg слова министра в ответ на вопрос, пойдут ли США на дополнительные пошлины в отношении китайских товаров.

Глава Минфина подчеркнул, что Европе нужно играть более весомую роль в сокращении доходов, поступающих России от продажи нефти, и в урегулировании украинского кризиса.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. В минувшую субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, покупателей на рынке акций РФ сдерживает понимание, что период жесткой ДКП ЦБ в стране, по-видимому, продлится дольше, чем предполагалось. Кроме того, давление на отечественные акции продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность в геополитике. На таком фоне участники торгов предпочитают придерживаться осторожного подхода и не торопятся выкупать заметно подешевевшие за последние дни бумаги российских компаний, полагает эксперт.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего канала, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней. Целью дальнейшего снижения является поддержка 2700 пунктов, считает Додонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,9%, при этом обновили максимумы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%).

В центре внимания рынков на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое завершится в среду, 17 сентября. Инвесторы и аналитики уверены, что ФРС опустит базовую процентную ставку, допуская снижение сразу на 50 базисных пунктов. Вероятность уменьшения ставки на 25 б.п. оценивается рынком в 95,9%, на 50 б.п. - в 4,1%, по данным FedWatch.

Участники рынка будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут помочь им скорректировать представление о перспективах ДКП.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре опустился ниже нулевой отметки, до минимальных за три месяца минус 8,7 пункта по сравнению с 11,9 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нуля говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, предполагали, что индекс составит 5 пунктов.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены сохраняют позитивный импульс предыдущего дня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $67,58 за баррель (+0,2%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,44 за баррель (+0,2%).

Трейдеры оценивают новые заявления Белого дома относительно санкций против России, а также последствия ударов Украины по российским объектам.