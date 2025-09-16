Поиск

Балтфлот на учении "Запад-2025" отработал удар крылатыми ракетами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Корвет "Стойкий", расчет берегового ракетного комплекса "Бал" и истребители Су-30СМ выполнили совместный удар крылатыми ракетами по кораблям условного противника в Балтийском море на учении "Запад-2025", сообщили в Минобороны России.

"Ракетная стрельба выполнялась экипажем корвета с использованием главного ударного оружия корабля - противокорабельного ракетного комплекса "Уран". Боевой расчет берегового ракетного комплекса "Бал" из позиционного района на побережье Калининградской области также нанес удар аналогичной крылатой ракетой", - говорится в сообщении.

Многоцелевые истребители Су-30СМ с максимально возможного удаления выполнили пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А. Полет истребителей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника.

"Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, осуществляющий общее руководство силами Северного и Балтийского флотов в ходе ССУ "Запад" и находившийся на одном из командных пунктов, принял доклад руководителя стрельбы об успешном поражении морских целей крылатыми ракетами", - сообщили в Минобороны.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" проходит на полигонах обеих стран, а также в Балтийском и Баренцевом морях с 12 по 16 сентября.

Балтфлот Александр Моисеев Минобороны Балтийское море Белоруссия Запад-2025
