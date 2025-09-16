Поиск

Военные РФ и Ирана на учениях отработали высадку десанта, бои и штурмовые действия

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Силы специального назначения Исламской Республики Иран и российские подразделения ВДВ в ходе учения "Запад-2025" отрабатывали высадку с вертолетов передовых групп захвата, сообщили в Минобороны РФ.

"Задача обеспечения высадки передовой группы и главных сил мобильного резерва тактического воздушного десанта подразделений ВДВ России и сил специального назначения Исламской Республики Иран была выполнена успешно и в кратчайшие сроки", - сообщили в военном ведомстве во вторник.

По данным Минобороны РФ, в рамках этого эпизода учений на полигоне "Мулино" в Нижегородской области привлекались пара боевых вертолетов Ка-52 и вертолеты Ми-24.

В ведомстве заявили, что военные РФ и Ирана также отработали ведение штурмовых действий в условиях массированного применения противником разведывательных и ударных БпЛА и FPV-дронов.

"Совместно с мотострелковым взводом Вооруженных Сил Российской Федерации подразделения Исламской Республики Иран на боевых машинах пехоты БМП-2 выдвинулись малыми тактическими группами к населенному пункту в полосе наступления и овладели первым рубежом обороны, отработав тактику ведения боя в населенном пункте", - отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в рамках еще одного эпизода учений иранские военные действовали на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2.

Минобороны Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Директора "МКД Эльбрус" арестовали по делу о гибели людей на канатке в КБР

Путин посетил полигон "Мулино" во время основного этапа учений "Запад-2025"

"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

Суд снял обеспечение с перешедших в собственность РФ активов Митюшова

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами вернется на Землю 19 сентября

Лавров заявил, что конкурс "Интервидение" может стать ежегодным

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });