Военные РФ и Ирана на учениях отработали высадку десанта, бои и штурмовые действия

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Силы специального назначения Исламской Республики Иран и российские подразделения ВДВ в ходе учения "Запад-2025" отрабатывали высадку с вертолетов передовых групп захвата, сообщили в Минобороны РФ.

"Задача обеспечения высадки передовой группы и главных сил мобильного резерва тактического воздушного десанта подразделений ВДВ России и сил специального назначения Исламской Республики Иран была выполнена успешно и в кратчайшие сроки", - сообщили в военном ведомстве во вторник.

По данным Минобороны РФ, в рамках этого эпизода учений на полигоне "Мулино" в Нижегородской области привлекались пара боевых вертолетов Ка-52 и вертолеты Ми-24.

В ведомстве заявили, что военные РФ и Ирана также отработали ведение штурмовых действий в условиях массированного применения противником разведывательных и ударных БпЛА и FPV-дронов.

"Совместно с мотострелковым взводом Вооруженных Сил Российской Федерации подразделения Исламской Республики Иран на боевых машинах пехоты БМП-2 выдвинулись малыми тактическими группами к населенному пункту в полосе наступления и овладели первым рубежом обороны, отработав тактику ведения боя в населенном пункте", - отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в рамках еще одного эпизода учений иранские военные действовали на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2.