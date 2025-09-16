В учении "Запад-2025" приняли участие группы и контингенты из Ирана, Индии и Бангладеш

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Воинские контингенты и оперативные группы из Ирана, Индии, Бангладеш были задействованы в учении "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ.

"В совместных действиях в составе коалиционной группировки войск приняли участие органы военного управления и часть войск Московского военного округа, подразделения Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил, оперативные группы и воинские контингенты от вооруженных сил Бангладеш, Республики Беларусь, Индии и Исламской Республики Иран, а также оперативные группы от органов военного управления Буркина-Фасо, Конго и Мали",- сообщили в военном ведомстве во вторник.

Там заявили, что за практическими действиями войск на полигоне "Мулино" наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и иностранные гости из 55 государств.