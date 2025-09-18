Поиск

Москва готова искать компромиссы по Украине с учетом интересов России

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Москва готова искать компромиссы для урегулирования украинского кризиса при условии, что будут учтены российские интересы, заявил программе "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы ведь пониманием - и президент Путин не раз это говорил - все равно в конечном итоге устойчивые договоренности - это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал он.

Кроме того, по словам главы МИД, "в позиции администрации Трампа есть понимание проблем, связанных с НАТО, и они это публично сказали, и есть понимание того, что референдумы, состоявшиеся в Крыму и на других территориях, проигнорировать нельзя".

"И в любой договоренности надо обязательно результаты этих референдумов учитывать. Как конкретно - сразу, поэтапно - это другое дело. Они суть признали наших подходов и работают на этой основе", - отметил Лавров.

МИД НАТО Крым Сергей Лавров США Украина
Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

Песков подтвердил, что Козак подал в отставку по собственному желанию

Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Путин внес кандидатуру Гуцана для консультаций по назначению генпрокурором РФ

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

