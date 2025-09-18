Москва готова искать компромиссы по Украине с учетом интересов России

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Москва готова искать компромиссы для урегулирования украинского кризиса при условии, что будут учтены российские интересы, заявил программе "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы ведь пониманием - и президент Путин не раз это говорил - все равно в конечном итоге устойчивые договоренности - это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал он.

Кроме того, по словам главы МИД, "в позиции администрации Трампа есть понимание проблем, связанных с НАТО, и они это публично сказали, и есть понимание того, что референдумы, состоявшиеся в Крыму и на других территориях, проигнорировать нельзя".

"И в любой договоренности надо обязательно результаты этих референдумов учитывать. Как конкретно - сразу, поэтапно - это другое дело. Они суть признали наших подходов и работают на этой основе", - отметил Лавров.