Военные заявили об улучшении положения в районе Купянска в Харьковской области и Кировска в ДНР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в районах Купянска Харьковской области и Кировска в ДНР, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины за сутки составили: свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 17 автомобилей, гаубица М-198, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.