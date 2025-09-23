Поиск

Москалькова предложила не сажать в "клетки" в судах некоторых обвиняемых

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Граждане, которые не обвиняются в тяжких преступлениях против личности, могут находится в зале суда не в "клетке", а рядом с адвокатом, считает уполномоченный по правам человека в Роммтт Татьяна Москалькова. Она заявила это на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

"Мы против "клеток", и по-прежнему считаем, что эта тема очень просто решается - их не нужно демонтировать, можно людей, не совершивших тяжкие преступления против личности, сажать рядом с адвокатом", - сказала омбудсмен.

Она попросила ответственных лиц ускорить разработку регламентаций условий содержания в конвойных помещениях и залах судов с учетом требований соблюдений прав граждан на достойное обращение.

"Туда (в суды) прибывают люди, судьба которых вот сейчас будет решаться. От того, как выстроить защиту, и сможет ли он предъявить суду свои доказательства, зависит судьба и его, и его родных", - отметила омбудсмен.

"Что мы видим в конвойных помещениях? Свет - бог знает какой, пока везут - сухой паек дали - человек голодный. А в клетке, пусть она даже стеклянная, даже нет стола, где можно было бы разложить документы и по-человечески подготовиться к защите", - подчеркнула Москалькова.

