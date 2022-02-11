Матвиенко призвала ускорить принятие закона о запрете "клеток" в судах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неприемлемым то, что законопроект о запрете клеток и стеклянных кабин для подсудимых в судах уже несколько лет не может быть рассмотрен парламентом из-за межведомственных разногласий.

"На самом деле, ситуация просто уже нетерпимая, - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации. - Держать людей в клетках или в аквариумах - это уже прошлый век. И надо в нашем государстве в конце концов уже поставить в этом точку".

Тему подняла сенатор Людмила Нарусова. Она напомнила, что законопроект внесли в Госдуму в конце 2018 года, но до сих пор он не дошел даже до первого чтения. По ее словам, процесс застопорился из-за финансовых причин - по мнению МВД, демонтаж этих клеток потребует 23,6 млрд рублей на первом этапе и 21,4 млрд рублей на втором.

"Пока мы тут все не можем найти ведомственное согласование, ЕСПЧ присуждает постоянно огромные суммы выплат гражданам, которые находятся в этих клетках. И если посчитать, сколько уже из бюджета заплачено денег за нарушение прав граждан, несоблюдение презумпции невиновности, то уже можно было бы и закрыть эту тему. И дело не только в финансовых последствиях, но и, конечно, в имидже государства", - сказала на это Матвиенко.

По ее словам, правительство согласовало законопроект в той редакции, в которой он был внесен в парламент, "а дальше пошла вот эта какая-то непонятная межведомственная заинтересованность или препятствия, которые ставятся".

Матвиенко дала поручение главе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу провести по этой теме рабочее совещание со всеми заинтересованными ведомствами, после чего пройдет совещание у спикера Совфеда, на котором будет поставлена точка.

Присутствующий на заседании статс-секретарь - замминистра юстиции Андрей Логинов сказал, что полностью разделяет гуманистический настрой прозвучавших выступлений. "Мы в Министерстве юстиции за то, чтобы клетки снять, и мы подготовили и внесли в правительство проект положительного заключения (на законопроект)", - сказал он.

"Но действительно, сегодня перерасчеты, которые предлагают ведомства, ответственные за поддержание безопасности в залах суда, - там речь идет о трех и более миллиардах ежегодно - это все, конечно же, не согласовываются Министерством финансов", - отметил Логинов.

Тем не менее он не видит никаких препятствий для принятия законопроекта как минимум в первом чтении, чтобы "хотя бы мы этот тренд обозначили".

"Вы знаете, насколько даже принятые в первом чтении наши законопроекты меняют отношение к нам при анализе наших внутренних дел, который часто происходит на международных площадках", - сказал замминистра юстиции.

Реакция на содержание российских подсудимых во время суда в клетках

ЕСПЧ с 2014 года в своих решениях не раз указывал, что содержание подсудимых во время суда в клетках унижает их достоинство. Стеклянные кабины ЕСПЧ признал не столь унизительными, отметив, что они применяются в ряде стран.

В 2018 году группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму закон о запрете в судах любых клеток, кабин или иных изолирующих заграждений во имя обеспечения прав подсудимых на получение правовой помощи и на участие в разбирательствах. Матвиенко тогда призывала принять этот закон до конца года.

Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде Александр Гусев тогда говорил, что МВД предлагает "вернуться к системе барьеров, которые были давным-давно, чтобы было полное присутствие в зале". Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев напоминал, что раньше не было ни клеток, ни стеклянных коробок в залах судов, а "работала высокопрофессионально конвойная служба".

В январе 2022 года Минстрой издал приказ о новых правилах проектирования федеральных судов, по которому в них на этапе строительства должны оборудоваться встроенные стеклянные кабины из пулестойкого стекла.