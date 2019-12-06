Матвиенко попросила ускорить введение запрета на клетки в судах

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила вице-премьера и главу аппарата правительства Константина Чуйченко помочь ускорить прохождение через Госдуму законопроекта о запрете "клеток" в судах.

"Прошу наш профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в тесном контакте с министерством юстиции, министерством внутренних дел, всеми ответственными ведомствами ускорить внесение (прохождение - ИФ) проекта закона в Государственную думу и его принятие, не выхолостив при этом основную суть этого закона. Прошу вас, Константин Анатольевич (Чуйченко), оказать в этом содействие",- сказала Матвиенко на встрече со статс-секретарями - заместителями глав министерств и ведомств.

Она отметила, что ситуация с этим законопроектом сдвинулась с мертвой точки - в этом году был получен положительный отзыв правительства на документ. "Это позитивный сигнал для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права", - сказала Матвиенко.

Однако, отметила спикер, некоторые министерства "под эту сурдинку хотят улучшить своё финансовое положение, повысить зарплаты, повысить количество кадров, решить другие вопросы". "Но это не тот случай", - сказала Матвиенко.

Как сообщалось, 14 ноября 2018 года группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в Госдуму был внесен законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний.

В конце декабря председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила в интервью "Интерфаксу", что законопроект о запрете клеток для подсудимых "в том виде, в котором существует сейчас, принимать нельзя, он требует серьезной доработки". Егорова отметила, что сама по себе инициатива правильная, но нельзя забывать о безопасности всех находящихся как в здании суда, так и в зале заседания.