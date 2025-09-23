Поиск

РФ и Китай намерены добиться взаимного признания стандартов на мясную продукцию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай уже добились взаимного признания пяти стандартов по исследованию масличных культур и сейчас работают над тем, чтобы взаимно признавать и стандарты на мясную продукцию. Однако в текущем году этот процесс завершить вряд ли удастся, сообщила на международной конференции Food Quality Food Safety (FQFS 2025) директор ФНЦ пищевых систем им. В.Н. Горбатова РАН Оксана Кузнецова, мнение которой приводит издание "Агроэксперт".

"В 2024 году нам удалось взаимно признать пять стандартов исследования масличных культур. И теперь, используя эти методики, нам не надо дополнительно перепроверять, поставляя в Китай свои масличные культуры, масла, уже китайскими методами, - сказала Кузнецова. - В этом году мы работаем над признанием стандарта по мясу. Там все сложнее, как обычно в мясе, и я думаю, в этом году, к сожалению, нам этого не удастся. Но тем не менее у нас очень конструктивная работа".

Выступивший на конференции помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев подтвердил прогноз службы о том, что РФ в этом году может экспортировать по всем разрешенным направлениями до 1 млн тонн мяса.

Как сообщал Россельхознадзор, к началу сентября из РФ в Китай было отгружено 87,9 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы, 24,9 тыс. тонн свинины, 21,9 тыс. тонн свиных субпродуктов, 13,3 тыс. тонн говядины, 3,1 тыс. тонн субпродуктов крупного рогатого скота, 596,4 тыс. тонн кормов и кормовых добавок.

В частности, по данным ГТУ КНР, в январе-августе этого года РФ вышла на второе место после Бразилии среди экспортеров мяса птицы в Китай, отгрузив его на $321,7 млн, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $272,98 млн).

Пятая международная конференция Food Quality Food Safety (FQFS 2025) проходит в Москве с 23 по 25 сентября.

Китай РАН Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Совета судей готов предоставить пояснения в суде по иску Генпрокуратуры

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%
Военная операция на Украине

Военные уничтожили 58 беспилотников ВСУ над пятью регионами, включая Московский

Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });