РФ и Китай намерены добиться взаимного признания стандартов на мясную продукцию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай уже добились взаимного признания пяти стандартов по исследованию масличных культур и сейчас работают над тем, чтобы взаимно признавать и стандарты на мясную продукцию. Однако в текущем году этот процесс завершить вряд ли удастся, сообщила на международной конференции Food Quality Food Safety (FQFS 2025) директор ФНЦ пищевых систем им. В.Н. Горбатова РАН Оксана Кузнецова, мнение которой приводит издание "Агроэксперт".

"В 2024 году нам удалось взаимно признать пять стандартов исследования масличных культур. И теперь, используя эти методики, нам не надо дополнительно перепроверять, поставляя в Китай свои масличные культуры, масла, уже китайскими методами, - сказала Кузнецова. - В этом году мы работаем над признанием стандарта по мясу. Там все сложнее, как обычно в мясе, и я думаю, в этом году, к сожалению, нам этого не удастся. Но тем не менее у нас очень конструктивная работа".

Выступивший на конференции помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев подтвердил прогноз службы о том, что РФ в этом году может экспортировать по всем разрешенным направлениями до 1 млн тонн мяса.

Как сообщал Россельхознадзор, к началу сентября из РФ в Китай было отгружено 87,9 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы, 24,9 тыс. тонн свинины, 21,9 тыс. тонн свиных субпродуктов, 13,3 тыс. тонн говядины, 3,1 тыс. тонн субпродуктов крупного рогатого скота, 596,4 тыс. тонн кормов и кормовых добавок.

В частности, по данным ГТУ КНР, в январе-августе этого года РФ вышла на второе место после Бразилии среди экспортеров мяса птицы в Китай, отгрузив его на $321,7 млн, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $272,98 млн).

Пятая международная конференция Food Quality Food Safety (FQFS 2025) проходит в Москве с 23 по 25 сентября.