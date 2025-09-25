Поиск

Суд отстранил Запесоцкого от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил отстранить от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого в качестве обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры к вузу и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) об истребовании имущества в пользу РФ, следует из данных в картотеке дел.

"Руководствуясь статьями 91-93 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд определил отстранить Запесоцкого Александра Сергеевича (...) от занимаемой должности ректора (...) негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов", - говорится в определении суда.

Определение датируется 24 сентября и вступает в силу немедленно. Таким образом суд удовлетворил ходатайство истца об обеспечении иска. Временно полномочия ректора суд возложил на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

Суд также запретил вузу заключать с Запесоцким любые трудовые договоры, договор внутреннего совместительства, выдавать ему внутренние документы. Кроме того, Запесоцкому суд запретил занимать какие-либо должности в органах управления вуза, оказывать воздействие на работников, органы управления вуза и его филиалов.

Суд также запретил ФНПР, ее учредителям, участникам, акционерам дестабилизировать деятельность вуза, в том числе путем расторжения договоров, принимать решения о выплате дивидендов, вознаграждения руководству, открывать новые банковские счета.

В среду на сайте СПбГУП появилось сообщение, что Запесоцкий работает "по вопросам подготовки ответа на полученную (...) копию иска от Генпрокуратуры" за пределами университета. Пресс-служба вуза также сообщила, что "иск изучается в СПбГУП с большим интересом".

Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ подала иск к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов и Федерации независимых профсоюзов России. В качестве третьих лиц указаны ректор вуза Запесоцкий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, управление Росреестра по Петербургу, комитет имущественных отношений Петербурга, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов.

Как следует из судебных документов, речь в иске идет об истребовании в пользу РФ имущества вуза, которое, полагает надзорное ведомство, находится в собственности ФНПР незаконно. Суд наложил арест на восемь объектов недвижимости вуза, включая учебный корпус и общежитие на улице Фучика в Купчино и постройки международной гимназии с гостиницей в Ольгино.

