Генпрокуратура подала иск к петербургскому гуманитарному университету профсоюзов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован в понедельник. В качестве ответчика также значится Федерация независимых профсоюзов России.

Дело принято к производству, вынесено определение об обеспечительных мерах. Следующее заседание назначено на 20 ноября.

В качестве третьих лиц в иске указаны ректор вуза Александр Запесоцкий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, управление Росреестра по Петербургу, комитет имущественных отношений Петербурга, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов.

По данным газеты "Коммерсант", речь в иске идет о требовании Генпрокуратуры вернуть государству имущество вуза, которое, как полагает надзорное ведомство, было незаконно оформлено в собственность Федерацией независимых профсоюзов России.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
